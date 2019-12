Ds. L. de Wit neemt afscheid van hervormd Putten

Ds. L. de Wit heeft zondagmorgen afscheid genomen van de hervormde gemeente (wijk 2) te Putten. Als tekst voor zijn preek had hij gekozen voor Jeremia 30, de verzen 9 en 21: „Maar zij zullen de Heere, hun God, dienen, en hun Koning David, Die Ik hun zal doen opstaan. Zijn Machtige zal één van hem zijn, zijn Heerser zal uit zijn midden voortkomen. ”Een adventsboodschap in een benauwde tijd” was het thema.

Ds. De Wit werd namens alle geledingen toegesproken door C. de Vries, voorzitter van de algemene kerkenraad. Hij werd toegezongen door de kerkenraad van wijk 2 met de woorden uit Psalm 25:6 en vervolgens door de gemeente met de woorden uit vers 7.

Ds. De Wit wordt op 5 januari bevestigd als predikant van de hervormde gemeente van Ede (Sionkerk).