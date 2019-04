Ds. L. D. Burger (PKN) 25 jaar predikant

Ds. L. D. Burger, emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), staat woensdag 25 jaar in het ambt.

Leendert Dirk Burger werd geboren op 17 april 1934 in Waddinxveen. Hij volgde de opleiding tot hervormd catecheet, was pastoraat medewerker in Berkenwoude en Haastrecht en godsdienstleraar in Leiden. In 1994 werd hij hervormd predikant in Stad aan ’t Haringsvliet. Ds. Burger ging in 1999 met emeritaat. Hij verleende daarna pastoraat in Stad aan ’t Haringvliet en in Haastrecht.

