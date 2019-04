Ds. L. Blok (GG) vijftig jaar predikant

Ds. L. Blok, predikant van de gereformeerde gemeente te Gorinchem, stond maandag vijftig jaar in het ambt.

Leendert Blok (76) werd geboren op 6 december 1942 in Rotterdam. Hij studeerde theologie in Utrecht en aan de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten in Rotterdam.

Ds. Blok werd op 22 april 1969 in Beekbergen bevestigd. Daarna diende hij de gemeenten van Capelle aan den IJssel (1973), Nunspeet (1979) en Ermelo (1996). Sinds 2007 is hij verbonden aan Gorinchem. Ds. Blok vervulde verschillende functies in het kerkelijk leven. Zo doceerde hij aan de Theologische School en is hij lid van het deputaatschap Zending Gereformeerde Gemeenten.

