Ds. L. A. den Butter uit Rijnsburg wordt voorzitter van stichting NET Foundation.

Dat maakte NET Foundation vorige week bekend.

Ds. Den Butter (46) is predikant van de christelijke gereformeerde kerk in Rijnsburg. Hij is de opvolger van drs. G. Nieuwenhuis, die bij de zendingsorganisatie betrokken was vanaf de oprichting in 2006.

NET Foundation rust lekenvoorgangers en evangelisten in gesloten landen en afgelegen gebieden toe.