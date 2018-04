Ds. L. A. den Butter neemt afscheid van christelijke gereformeerde kerk in Culemborg

Ds. L. A. den Butter heeft zondag afscheid genomen van de christelijke gereformeerde kerk in Culemborg. De predikant diende de gemeente ruim zeventien jaar. Hij was voor de gemeente van Culemborg de eerste eigen predikant in haar 150-jarig bestaan. De predikant bepaalde zijn gehoor bij Openbaring 1:20. Het thema van de preek was: ”Christus regeert als Koning van Zijn Kerk”, met als aandachtspunten: Een indrukwekkende verschijning; een troostvolle houding en een bemoedigende boodschap. Ds. Den Butter werd toegesproken door ds. J. van Walsem namens de classis Utrecht, door J. van den Berge namens de plaatselijke raad van kerken en door voorzitter D. J. van Zoelen namens kerkenraad en gemeente. Ds. Den Butter hoopt op 11 mei in Rijnsburg bevestigd te worden.

Lees ook in Digibron:

Kand. Den Butter bevestigd in cgk Culemborg (Reformatorisch Dagblad, 25-11-2000)