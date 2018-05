Ds. L. A. den Butter (CGK) doet intrede in Rijnsburg

Ds. L. A. den Butter is vrijdagavond bevestigd als predikant van de christelijke gereformeerde kerk in Rijnsburg. Hij kwam uit Culemborg.

In de bevestigingsdienst ging prof. dr. T. M. Hofman uit Apeldoorn voor. Hij bediende het Woord uit Lukas 24:44-49. Tekst voor de prediking was Lukas 24:49: „En ziet, Ik zende de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte.”

In een aansluitende dienst deed ds. Den Butter intrede vanuit Handelingen 1:1-8. Tekst voor de verkondiging was Handelingen 1:2-3: „Tot op den dag, in welken Hij opgenomen is, nadat Hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die Hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welke Hij ook, nadat Hij geleden had, Zichzelven levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, veertig dagen lang, zijnde van hen gezien, en sprekende van de dingen, die het Koninkrijk Gods aangaan.”

Na de dienst werd ds. Den Butter toegesproken door burgemeester C. L. Visser. Namens de classis ’s-Gravenhage sprak ds. A. Hoekman (Alphen aan den Rijn) en namens de kerkenraad ouderling J. J. F. Heemskerk.