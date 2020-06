Ds. D. Kronemeijer, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is afgelopen zaterdag, 30 mei, overleden.

Dirk Kronemeijer werd geboren op 14 maart 1931 in Dedemsvaart. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1955 predikant van de gereformeerde kerk in het Friese dorp Oppenhuizen. Daarna stond hij achtereenvolgens in Maastricht (1960), Leiden (1966), Utrecht-Zuid (1973) en Utrecht (1980).

Ds. Kronemeijer ging in 1993 met emeritaat.