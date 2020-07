Ds. Kristensen (PKN) overleden

Ds. B. Kristensen, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 6 juli overleden.

Bjarne Kristensen werd geboren op 2 juli 1921 in Leiden. Hij studeerde theologie in zijn geboorteplaats en werd in 1951 hervormd predikant in Blija. Daarna stond hij in Stolwijk (1956), Drempt (1958) en Garmerwolde-Thesinge (1965). In 1969 ging hij formeel met emeritaat, toen hij was benoemd als studentendecaan van de Rijksuniversiteit in Groningen.

Ds. Kristensen was onder meer medeoprichter en de eerste voorzitter van Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK).