Ds. Krijgsman neemt afscheid van hervormd Benthuizen

Ds. P. J. Krijgsman heeft zondagmiddag afscheid genomen van de hervormde gemeente te Benthuizen, in verband met zijn emeritaat. Hij diende de gemeente sinds oktober 1998; daarvoor stond hij –vanaf 1991– in Willige Langerak.

Als uitgangspunt voor zijn afscheidspreek had ds. Krijgsman genomen Mattheüs 28:18 tot 20. Aan Jezus is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij geeft volmacht aan Zijn discipelen om te onderwijzen, te dopen en te leren. Met die volmacht heeft ook ds. Krijgsman het werk in de gemeente gedaan, zo zei hij.

De predikant werd toegesproken door de preses van de kerkenraad, diaken J. T. Van Rumpt. Hij gaat met zijn vrouw wonen in Ridderkerk waar zij beiden zijn opgegroeid.