Ds. Kreuk doet intrede in hervormd Oude-Tonge

Ds. M. Kreuk is zondagmorgen bevestigd als predikant van de hervormde gemeente te Oude-Tonge. Hij stond te Noordhorn/Saaksum.

De bevestigingsdienst werd geleid door ds. B. M. van den Bosch uit Linschoten. De tekst voor de prediking was Jeremia 1:9b: „Zie, Ik leg mijn woorden in uw mond.” In de intrededienst preekte ds. Kreuk over Jesaja 12:3: „U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil.” Na de dienst werd de predikant toegesproken door burgemeester A. Grootenboer-Dubbeldam van de gemeente Goeree-Overflakkee en door ds. H. G. van der Ziel van Ooltgensplaat namens classis, werkgemeenschap en als consulent. Ten slotte sprak ouderling J. J. van Nieuwaal namens kerkenraad en gemeente.

De gemeente was drie jaar vacant na het vertrek van ds. P. M. van ’t Hof naar Huizen.

