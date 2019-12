Ds. Koppelman neemt afscheid van hervormd Wapenveld

Ds. G. H. Koppelman heeft zondag wegens emeritaat afscheid genomen van de hervormde gemeente in Wapenveld. De scheidende predikant bediende het Woord uit Micha 7:20a: „U zult Jakob de trouw bewijzen.” Het thema van de preek was: ”Groot is Uw trouw”.

Na de dienst werd het predikantsechtpaar toegesproken door burgemeester J. A. Koops-Scheele van de burgerlijke gemeente Heerde en door ds. J. K. M. Gerling namens kerkenraad en gemeente. De dienst werd afgesloten met het zingen van het lied ”Groot is Uw trouw”.