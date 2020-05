Ds. H. Koetsveld, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 2 mei overleden.

Hermanus Koetsveld werd geboren op 19 maart 1923 in Rotterdam. Hij werkte eerst als scheepsbouwkundige in Amsterdam en werd in 1964 gereformeerd predikant volgens artikel 6 van de kerkorde (singuliere gaven), te Wapenveld.

Daarna stond hij in De Lier (1968), Den Helder (1973), Sliedrecht (1979) en Dwingeloo (1984). Ds. Koetsveld ging in 1988 met emeritaat.