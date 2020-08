Ds. Kleppe begraven in Rijssen

Ds. J. M. Kleppe, emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten, is woensdag in Rijssen begraven.

De rouwdienst vond plaats in de Noorderkerk in Rijssen.

Zoon Kees sprak namens de Hudson Taylor Stichting, waarvan ds. Kleppe oprichter en lange tijd voorzitter was. De zonen Mart en Krijn spraken respectievelijk een in memoriam en dankwoord namens de familie uit.

Ds. J. W. Verweij, vriend en studiegenoot van de overleden predikant, leidde de rouwdienst en sprak vanuit Openbaring 5, in het bijzonder de verzen 12 tot 14.

De teraardebestelling had aansluitend plaats in familiekring op begraafplaats ”Het Lentfert” in Rijssen.