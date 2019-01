Ds. Klaassen gaat zondag niet in Gorinchem voor

Ds. M. Klaassen, predikant van de hervormde gemeente te Arnemuiden, zal zondagmorgen niet als gastpredikant voorgaan in de Grote Kerk in Gorinchem.

Daartoe heeft de kerkenraad van de Gorinchemse wijkgemeente Grote Kerk donderdag besloten.

Op internet loopt momenteel de petitie ”Dominee Klaassen willen wij niet in Gorinchem”. Ds. Klaassen trad deze week op als woordvoerder van de werkgroep achter de Nederlandse vertaling van de Nashvilleverklaring over huwelijk en seksualiteit.

Nog drie petities

Op internet lopen nóg drie petities rond de Nashvilleverklaring. De petitie ”Anti-Nashvilleverklaring” is inmiddels ruim 44.000 keer getekend, de petitie ”Ondertekenaars Nashville Manifest moeten strafrechtelijk worden vervolgd” bijna 2000 keer.

De petitie ”Begrip voor de Nashvilleverklaring” kreeg tot nu toe ruim 1600 handtekeningen. Initiatiefnemer van laatstgenoemde actie is Marcel Bas uit Voorschoten. Bas, linguïst, schrijver en vertaler, is hoofdredacteur van het blad De Roepstem, volgens de site „een maatschappelijk-cultureel platform voor gedachten over de geschiedenis, heden en toekomst van de Nederlands- en Afrikaanstalige volkeren.” Hij schreef onder meer een boek „ter verdediging van Zwarte Piet.”

Desgevraagd laat Bas weten „erg blij” te zijn dat hij mensen „de mogelijkheid mag geven zich uit te spreken over deze verklaring.”