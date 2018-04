Ds. Kant naar Christians for Israel International

Ds. C. G. Kant, gereformeerd predikant in Katwijk aan Zee, gaat leiding geven aan Stichting Christians for Israël International.

Dat heeft ds. Kant zondag meegedeeld aan zijn gemeente.

Christenen voor Israël heeft als doel om binnen de christelijke kerken wereldwijd aandacht te vragen voor de „blijvende plaats van Israël en het Joodse volk in Gods heilsplan met de wereld.”

Ds. Kant ziet zijn benoeming als „een geweldige uitdaging en roeping” om zijn taak als predikant „op een heel speciale manier inhoud te geven.”

Ds. Kant stond acht jaar in Katwijk aan Zee. Hij neemt op 24 juni afscheid. Hij verhuist daarna naar Nijkerk, waar het kantoor van Christenen voor Israël staat.