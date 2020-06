Ds. K. Visser neemt afscheid van cgk Barendrecht

Ds. K. Visser heeft zondag afscheid genomen van de christelijke gereformeerde kerk (cgk) te Barendrecht. De predikant heeft de gemeente bijna negentien jaar gediend. Hij vertrekt naar Driebergen.

Vanwege de bijzondere omstandigheden heeft de predikant twee afscheidspreken gehouden. ’s Morgens bediende hij het Woord uit Handelingen 8:39. Dit in het bijzijn van dertig personen: afgevaardigden van de zondagsschool, verenigingen en commissies.

’s Middags heeft de predikant afscheid genomen van de gemeente. In het kerkgebouw waren zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen aanwezig, evenals de voltallige kerkenraad en de burgemeester van Barendrecht. Ds. Visser sprak uit Numeri 6:22-27, met als thema: ”De hogepriesterlijke zegen neergelegd op de gemeente van Barendrecht”. Hij sprak over (1) het uitspreken van die zegen, (2) de inhoud van die zegen en (3) het delen in die zegen.

Na de preek heeft burgemeester J. van Belzen ds. Visser toegesproken. Vervolgens is er een brief namens de classis Rotterdam voorgelezen. Ouderling T. J. Kraaijeveld heeft namens de gemeente de predikant toegesproken, waarna ds. Visser werd toegezongen Psalm 134:3.