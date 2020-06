Ds. K. Visser doet intrede in cgk Driebergen

Ds. K. Visser is zondagmorgen bevestigd als predikant van de christelijke gereformeerde kerk te Driebergen. In de bevestigingsdienst ging ds. A. A. Egas voor, die preekte over 1 Timotheüs 4:10, met als thema ”Ambtelijk onderwijs”. Ds. Visser werd Psalm 119:9 toegezongen.

In de middagdienst deed de predikant intrede vanuit Zacharia 4:6b: „Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de Heere der heirscharen.” Het thema voor de preek was ”Herstel van Gods Kerk op aarde”.

Ds. K. Visser neemt afscheid van cgk Barendrecht

Aan het eind van de dienst las ouderling D. Oskam een brief voor van ds. D. J. T. Hoogenboom namens de classis Utrecht en sprak hij ds. Visser toe namens kerkenraad en gemeente. Daarna werd ds. Visser Psalm 134:3 toegezongen. Na het dankwoord liet ds. Visser Psalm 72:11 zingen. Hij kwam van Barendrecht.