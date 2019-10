Ds. K. Visser (CGK) 25 jaar predikant

Ds. K. Visser, predikant van de christelijke gereformeerde kerk (cgk) in Barendrecht, staat vrijdag –11 oktober– 25 jaar in het ambt.

Klaas Visser werd op 28 december 1961 in Urk geboren. Hij diende het basisonderwijs in Ameide en Genemuiden en volgde een theologische opleiding aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. In 1994 deed hij intrede in de cgk te Werkendam. In 2001 volgde zijn huidige gemeente, Barendrecht.

Ds. Visser is bestuurslid van de Gereformeerde Bijbelstichting. Vele jaren was hij betrokken bij het evangelisatiewerk in Gent.

Zijn eerste vrouw overleed in 2003 aan een ernstige ziekte. Drie jaar geleden hertrouwde ds. Visser. Het echtpaar Visser heeft vier kinderen en tien kleinkinderen.