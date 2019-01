Ds. K. Veldman (HHK) veertig jaar predikant

Ds. K. Veldman, emeritus predikant in de Hersteld Hervormde Kerk (HHK), staat donderdag veertig jaar in het ambt.

Klaas Veldman werd op 26 mei 1944 in Zwolle geboren. Hij studeerde theologie in Groningen en werd in 1979 hervormd predikant in Leerbroek. Daarna stond hij in Staphorst (1983), Nederhemert (1987), Springford (Canada, 1989), Pretoria (Zuid-Afrika, 1993), Plymouth (VS, 1994), Harskamp (1996), Grand Rapids (VS, 2001) en Vriezenveen (2004).

Ds. Veldman ging in 2009 met emeritaat. Daarna verleende hij hulpdiensten in het pastoraat in Alblasserdam en Papendrecht en sinds 2014 doet hij dat in het Canadese Springford.

