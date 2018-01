Op 23 januari is ds. K. Vegter overleden.

Koene Vegter werd op 4 oktober 1923 geboren in Voorburg. Hij studeerde theologie in Kampen en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 1950 werd hij gereformeerd predikant in Noord-Scharwoude. Daarna stond hij in Papendrecht (1960) en in Oegstgeest (1965). Ds. Vegter ging in 1986 met emeritaat.