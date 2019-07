Ds. K. Muller, emeritus predikant binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK), is maandag overleden.

Kornelis Muller werd op 15 januari 1948 in Vollenhove geboren. Hij studeerde theologie in Kampen en in Utrecht en werd in 1977 predikant in Alkmaar en Zaanstreek-Centrum. Daarna stond hij in Heerenveen (1982) en in Haarlemmermeer-Oostzijde (later Rijsenhout, 2004).

Ds. Muller ging in 2013 met emeritaat.