Ds. K. M. Witteveen, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 10 november overleden.

Klaas Marten Witteveen werd geboren op 22 mei 1920 in Den Haag. In 1946 werd hij hervormd predikant in Uitwierda. Daarna stond hij in Veendam (1949), Noordbroek (1956), Hardegarijp (1961), Sneek (1965) en Utrecht (1975). Van 1982 tot zijn emeritaat was hij docent kerkgeschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Hij promoveerde in 1963 op een studie over de theoloog Daniƫl Gerdes.