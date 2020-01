Ds. K. J. Kapteyn, emeritus predikant binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV), is vrijdag overleden.

Kornelis Johannes Kapteyn werd geboren op 12 mei 1937 in Capelle aan den IJssel. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1965 predikant in Appingedam en Overschild. Daarna stond hij in Bunschoten-Spakenburg (1969, vanaf 1972 Spakenburg-Noord), Pretoria (Zuid-Afrika, 1977), Kampen (1984) en Hoogeveen (1980). Ds. Kapteyn ging in 2002 met emeritaat.