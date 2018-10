Ds. K. J. Bijleveld opnieuw synodepreses VGKN

Ds. K. J. Bijleveld uit Boornbergum-Kortehemmen is zaterdag opnieuw verkozen tot preses (voorzitter) van de synode van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (VGKN).

Dat maakte actuarius ds. J. J. Douma-van der Molen zaterdag bekend.

De synode, bijeen in Frieschepalen, koos verder ds. A. van Harten-Tip als scriba en S. Algra als assessor. J. Rienstra werd herbenoemd als quaestor en ds. Douma-van der Molen als actuarius.

Dr. M. C. Mulder was namens het Centrum voor Israëlstudies (CIS) te gast op de synode. Hij hield een betoog over Messiaanse Joden in Israël en in Nederland en hoe het CIS contact met hen onderhoudt.

„Willen we als kerken werkelijk gestalte geven aan onze onopgeefbare verbondenheid met Israël, dan is een sfeer van veiligheid binnen onze kerken belangrijk: dat we oog hebben voor Messiaanse Joden, oog hebben voor Israël, in onze woordkeuze en uitleg van de Bijbel, zowel in de prediking als in onze gebeden.”

De VGKN gaan mogelijk hun zendingsproject in Bangui in de Centraal-Afrikaanse Republiek beëindigen.

De VGKN ontstonden in mei 2004 uit enkele gereformeerde kerken die niet mee wilden in de Protestantse Kerk in Nederland.