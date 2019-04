Ds. K Hoefnagel (CGK) neemt afscheid van Meerkerk

Ds. K. Hoefnagel heeft maandagavond afscheid genomen van de christelijke gereformeerde kerk in Meerkerk. Hij gaat met emeritaat.

De predikant hield zijn afscheidspreek over 2 Timotheüs 2:8: „Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit den zade Davids, naar mijn Evangelie.”

Ds. Hoefnagel werd toegesproken door ds. W. A. Capellen namens de classis Utrecht en als consulent, door ds. C. Mijderwijk namens de plaatselijke kerken, en door ouderling M. J. den Hartog namens kerkenraad en gemeente.

