Ds. K. Beuckens, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is zondag overleden.

Klaas Beuckens werd geboren op 7 juni 1947 in Leeuwarden. Hij studeerde theologie in Amsterdam en in Groningen en werd in 1976 hervormd predikant in Staveren. Daarna stond hij in Borne (1981) en in Dordrecht (1989, vanaf 2002 ook geestelijk verzorger Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht). Ds. Beuckens ging in 2012 met emeritaat.