Ds. Joosse: Evangelisatie begint bij de buren die we dagelijks ontmoeten

De bondsdag van de vrouwenbond van de Gereformeerde Gemeenten, dinsdag in de Adventkerk in Veenendaal, stond in het teken van zending en evangelisatie. Ds. M. Joosse: „Evangelisatie is een opdracht voor ons allemaal.”

De vrouwenbond voerde in verband met zijn zeventigjarig bestaan een geldinzamelingsactie voor het nieuw te openen zendingsterrein van de Gereformeerde Gemeenten in Cambodja en voor evangelisatie in de grote steden in Nederland. Tijdens de bijeenkomst werd de voorlopige eindstand bekend gemaakt: ruim 169.000 euro.

Het thema van de bijeenkomst was ”Ga uit…!” Dat werd deels ingevuld door ds. G.W.S. Mulder, voorzitter van het deputaatschap voor de zending. Ook ds. M. Joosse, voorzitter van het deputaatschap evangelisatie, hield een toespraak. Ds. A. Verschuure, voorzitter van de vrouwenbond, sprak een openingswoord. Hij zei dat zendings- en evangelisatiewerkers mogen uitgaan omdat de Heere Jezus uitging naar Golgotha. „Hij ging uit om in de gang van Zijn vernedering een volkomen zaligheid aan te brengen. Daarom klinkt vandaag de opdracht: Gaat uit.” Ook ds. Mulder en ds. Joosse benadrukten die opdracht. „De Heere wil Zijn huis vol hebben”, aldus ds. Mulder. „Verloren zonen en dochters moeten worden toegebracht. De beweging gaat niet van ons uit, maar van God. Hij is van eeuwigheid in Zichzelf bewogen. Christus is uitgegaan en heeft mensen uitgezonden, ver weg en dichtbij.”

Hij wees erop dat veel vrouwenverenigingen altijd een nauwe binding gehad hebben met het zendingswerk. Daarna ging hij in op de keuze voor Cambodja als nieuw zendingsterrein van de Gereformeerde Gemeenten. Ds. J. IJsselstein is in het Aziatische land bezig met taalstudie en oriëntatie. Hoe in het overwegend boeddhistische land een begin gemaakt moet worden met het zendingswerk, is nog niet duidelijk. Ds. Mulder opperde dat het misschien het beste is om gewoon op de markt gesprekken aan te knopen of om op het land mee te gaan werken. Het is duidelijk voor hem dat je er niet zomaar een zaaltje kunt gaan huren om een toespraak te houden. „Het is spannend of er een opening komt.”

Hanneke Boer, die dit jaar naar Cambodja wordt uitgezonden als vrouwen- en kinderwerker, kwam aan het woord tijdens de forumbespreking. Tegenover de 1600 vrouwen vertelde dat ze vanaf januari bezig is met de voorbereiding op de uitzending. Boer oriënteert zich op het land en volgt onder meer lessen dogmatiek, missiologie en apologetiek.

Ds. Joosse zei in zijn toespraak ’s middags dat de Heere alles in gereedheid gebracht heeft voor de maaltijd die Hij zal aanrichten. „De Heere roept ernstig en welmenend. De nodiging gaat elke week uit. Onze schuld staat God niet in de weg, omdat de Heere Jezus alles volbracht heeft. De boodschap moet klinken, temidden van de gemeente maar ook in de uithoeken van de wereld en dichtbij. Evangelisatie moet een zaak van het hart, van gebed en van elke dag zijn. Het begint bij de buren, bij de mensen die we dagelijks ontmoeten. Evangelisatie is een opdracht voor ons allemaal.”

De predikant waarschuwde voor een oppervlakkige boodschap. Als verkeerd voorbeeld noemde hij een boekje van Max Lucado waarin staat: „Je mag zijn wie je bent.” Ds. Joosse: „We mogen niet zijn zoals we van nature zijn. We moeten bekeerd worden.”

Jos Kardol, veldwerker in de Vinexwijk Leidsche Rijn, vertelde over een biddende zoektocht naar zijn roeping en over een wonderlijke ontmoeting. Een man sprak hem aan op straat en vroeg hem mee te gaan naar diens buurvrouw. De vrouw zei dat ze die morgen voor het eerst na lange tijd in haar Bijbel gelezen had en dat ze het heel bijzonder vond dat er nu iemand kwam om haar de Bijbel uit te leggen. Kardol: „De Heere is trouw aan Zijn woord.”