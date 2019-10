Ds. Jac. Jongejan doet intrede in hervormd Hendrik-Ido-Ambacht

Ds. Jac. Jongejan heeft zondagmorgen intrede gedaan in wijkgemeente Dorp van de hervormde gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht.

De dienst werd geleid door de vorige predikant van de wijkgemeente, ds. A. Robbertsen uit Rotterdam.

Ds. Jongejan bediende het Woord uit 1 Korinthe 12:1-14, waar Paulus ingaat op de ene Geest en de verscheidenheid aan gaven en bedieningen. Na de preek werd hij toegesproken door ds. E. Bouter, die verbonden is aan wijkgemeente Elim; door burgemeester J. Heijkoop van de burgerlijke gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; en door P. Mol vanuit de wijkkerkenraad.

Ds. Jongejan was verbonden aan de hervormde gemeente van Katwijk aan den Rijn (2014). Daarvoor was hij predikant in Vriezenveen (2009) en ’s-Gravendeel (2002).