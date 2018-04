Ds. J. Wessels (CGK) directeur Faith2Share

Ds. Jan Wessels (57) is per 1 mei benoemd als internationaal directeur van de zendingsorganisatie Faith2Share. Dat heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt.

Faith2Share opereert vanuit Engeland. Ds. Wessels is christelijk gereformeerd predikant in Veenendaal en was tot voor kort algemeen secretaris van MissieNederland, een breed missionair netwerk dat kerken ondersteunt. MissieNederland kampt met teruglopende inkomsten en moet reorganiseren. Ds. Wessels volgt bij Faith2Share ds. Mark Oxbrow uit Oxford op.