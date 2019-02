Ds. J. Wessel (PKN) overleden

Ds. J. Wessel, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 8 februari overleden.

Johannes Wessel werd op 29 augustus 1928 in Leiden geboren. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1953 gereformeerd predikant in Neede. Daarna stond hij in Rotterdam-Feijenoord (1953), Den Bosch (1961) en in Middelburg (1965). Vervolgens was hij directeur van de Stichting Gereformeerd Centrum voor Jeugd- en Jongerenwerk in Middelburg (1968) en van het Gereformeerd Sociaal Centrum Drenthe (1970). Ds. Wessel ging in 1988 met emeritaat. In Assen was hij vijf jaar gemeenteraadslid voor het CDA.