Ds. J. W. J. Guis neemt beroep aan naar hervormd Poeldijk

Ds. J. W. J. Guis uit Ridderkerk heeft het beroep aangenomen dat de hervormde gemeente te Poeldijk op hem had uitgebracht.

In februari 2015 werd ds. Guis predikant in algemene dienst via de mobiliteitspool van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), ten dienste van de hervormde wijkgemeente De Hoeksteen te Waddinxveen voor de duur van drie jaar.

Vorig jaar werd hij beroepbaar gesteld binnen de PKN.

De hervormde gemeente te Poeldijk was sinds het vertrek van ds. A. J. Molenaar, vorig jaar september, vacant.

