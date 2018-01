Ds. J. W. J. Guis neemt afscheid van hervormd Waddinxveen

Ds. J. W. J. Guis heeft zondag afscheid genomen van de hervormde wijkgemeente De Hoeksteen in Waddinxveen.

Ds. Guis bediende het woord uit Jesaja 55:10-11. Hij werd toegesproken door R. W. Zoutendijk, voorzitter van de algemene kerkenraad. Verder spraken ds. C. H. Bijl namens de werkgemeenschap en het ministerie van predikanten en J. van Garderen namens de wijkkerkenraad.

Ds. Guis was drie jaar aan de gemeente verbonden via de mobiliteitspool van de Protestantse Kerk in Nederland. De predikant is beroepbaar.

