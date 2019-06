Ds. J. W. J. Guis doet intrede in hervormde gemeente in Poeldijk

Ds. J. W. J. Guis uit Ridderkerk is zondag bevestigd als predikant van de hervormde gemeente in Poeldijk.

In de bevestigingsdienst ging consulent ds. A. Vastenhoud uit Dinteloord voor. Deze preekte over 1 Timotheüs 4:16: „Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen.”

In de middagdienst deed ds. Guis intrede met een preek over Efeze 1:22-23. Aansluitend werd de predikant toegesproken door ds. Vastenhoud, door R. E. Barnard namens de classis Zuid-Holland Zuid en door voorzitter J. Bogaard namens de kerkenraad.

Ds. Guis is de vierde predikant sinds de stichting van de predikantsplaats in Poeldijk in 1997. Hij is de opvolger van ds. A. J. Molenaar.