Ds. J. W. Hooydonk doet intrede in hervormd Oldebroek

Ds. J. W. Hooydonk heeft zondag intrede gedaan als predikant van de hervormde wijkgemeente 1 te Oldebroek.

In de bevestigingsdienst ging ds. A. Jonker uit Putten voor. Hij bediende het woord uit 1 Timotheüs 4:16: „Heb acht op u uzelven en op de leer; volhard in deze; want dat doende zult gij én uzelven behouden én die u horen.”

In de middagdienst deed ds. Hooydonk intrede vanuit 2 Korinthe 5:14 en 20: „Want de liefde van Christus dringt ons. Zo zijn wij dan gezanten van Christuswege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christuswege: Laat u met God verzoenen.”

Ds. M. J. Schuurman (wijk 2) sprak hem als voorzitter van de algemene kerkenraad toe. De toespraak van consulent ds. R. Veldman werd voorgelezen. De gemeente zong de predikant toe uit de Morgenzang, de verzen 3, 6 en 7.

De wijkgemeente was na het vertrek van ds. D. J. W. Kok een jaar vacant.

Ds. J. W. Hooydonk kwam van Kockengen.