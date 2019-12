Ds. J. W. A. Nieuwenhuijsen, emeritus predikant binnen de Remonstrantse Broederschap, is woensdag overleden.

Jan Willem August Nieuwenhuijsen werd geboren op 28 juli 1942 in Zierikzee. Hij studeerde theologie aan het Remonstrants Seminarie in Leiden en werd in 1978 predikant voor algemene zaken voor de Remonstrantse Broederschap. Daarna was ds. Nieuwenhuijsen algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap (1982-1989). Vervolgens werd hij jurist en werkte hij tot zijn pensioen als rechter.