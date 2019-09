Ds. J. Vroegindeweij (PKN) 60 jaar predikant

Ds. J. Vroegindeweij, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is op 27 september zestig jaar predikant.

Jan Vroegindeweij werd geboren op 25 november 1932 in Zegveld. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1959 hervormd predikant in Kamperveen. Daarna stond hij in Maarssen (1964) en in Emmeloord-West (1968). In 1981 werd hij directeur van de Hervormde Bond voor Inwendige Zending op gereformeerde grondslag (de huidige IZB). Ds. Vroegindeweij ging in 1996 met emeritaat.