Ds. J. Vogel, emeritus predikant binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), staat dinsdag zestig jaar in het ambt.

Jacob Vogel werd geboren op 22 oktober 1935 in Wormerveer. Hij studeerde theologie in Apeldoorn en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1960 predikant van de christelijke gereformeerde kerk in Steenwijk. Daarna stond hij in Emmen (1965), Rozenburg (1973) en Eindhoven (1980).

Ds. Vogel ging in 2000 met emeritaat.