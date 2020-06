Ds. J. Vis (PKN) 50 jaar predikant

Ds. J. Vis, hervormd emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), stond zondag vijftig jaar in het ambt.

Jan Vis werd op 12 juni 1942 geboren in Sommelsdijk. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1970 hervormd predikant in Zijderveld. Daarna stond hij in Op- en Neder-Andel (1975) en in Meerkerk (1981).

Ds. Vis ging in 2006 met emeritaat.

Na zijn emeritaat verleende hij tot 2010 pastorale bijstand in Sleeuwijk. Ds. Vis was visitator in de classis Heusden. In de classis Gorinchem was hij scriba en zeven jaar preses. Ook heeft de predikant zich sinds 1980 ingezet voor hulp aan gemeenten in Hongarije en Roemenië.