De hervormde emeritus predikant J. Veldhuijzen staat donderdag veertig jaar in het ambt.

Jan Veldhuizen werd op 26 maart 1945 in Bodegraven geboren. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1979 bevestigd tot predikant van de hervormde gemeente van Wijngaarden. Daarna volgden de gemeenten Ridderkerk (1983) en Putten. Daar ging hij in 2010 met emeritaat.

Ds. Veldhuizen, die in Putten is blijven wonen, verricht ouderenpastoraat in de hervormde gemeente Putten.