Ds. J. van Rumpt doet intrede in hervormd Barneveld

Ds. J. van Rumpt is zondag bevestigd als predikant van de hervormde gemeente (wijk 3) van Barneveld.

In de bevestigingsdienst ging ds. L. Wüllschleger uit Wijk bij Duurstede voor. Deze preekte over Johannes 1: 29-37, waarin het gaat over de boodschap van Johannes de Doper: „Zie het Lam van God.”

In de middagdienst deed ds. Van Rumpt intrede vanuit Johannes 1: 35-52, met als kerntekst vers 47b: „Kom en zie!” Het thema van de preek was: ”Onder de vijgenboom!”

De predikant werd toegesproken door wethouder A. de Kruijff (namens de burgerlijke gemeente), consulent ds. P. Molenaar (namens de algemene kerkenraad, het ministerie van predikanten, de classis Veluwe en de werkgemeenschap van predikanten) en voorzitter A. Roelofsen van de wijkkerkenraad.

Ds. Van Rumpt komt van de hervormde gemeente Nunspeet, wijk Kapel Hulshorst.