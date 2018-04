Ds. J. van Leeuwen, emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland, is vorige week zaterdag overleden.

Jan van Leeuwen werd geboren op 10 november 1924 in Amsterdam. Hij werd in 1951 gereformeerd predikant in Oudemirdum. Daarna stond hij in IJmuiden (1954), Zeist (1960), Den Haag-Oost (1965) en Maassluis (1975). Ds. Van Leeuwen ging in 1988 met emeritaat.