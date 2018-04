Ds. J. van Laar neemt afscheid van Rijssen-West

Ds. J. van Laar heeft woensdagavond afscheid genomen van de gereformeerde gemeente (gg) te Rijssen-West. Hij diende de gemeente sinds september 2013.

De scheidende predikant bediende het Woord uit Hebreeën 13:20 en 21. Het thema van de preek was: ”De zegenbede van Paulus”, met als aandachtspunten: De bron waaruit, de weg waarlangs en de vrucht daarvan.

Na de dienst werd ds. Van Laar toegesproken door ds. C. A. van Dieren als consulent en namens de classis Oost, door burgemeester A. C. Hofland namens de burgerlijke gemeente en door ouderling K. H. de Heer namens de kerkenraad en de gemeente. Omdat ds. C. L. Onderdelinden niet aanwezig kon zijn, las ds. Van Dieren een brief van hem namens de plaatselijke kerken voor.

De predikant vertrekt naar Barneveld-Zuid, waar hij op 25 april intrede doet.

