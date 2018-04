Ds. J. van Laar doet intrede in gg Barneveld-Zuid

Ds. J. van Laar is woensdagmiddag bevestigd als predikant van de gereformeerde gemeente Barneveld-Zuid. Consulent ds. G. Beens bediende het Woord uit Filippenzen 4:19, met als thema ”De goede God”, onderverdeeld in drie punten: de hoop op God, de rijkdom in God en het doel van God.

In de avonddienst deed ds. Van Laar intrede vanuit Psalm 85:8. Het thema luidde: ”Een gebed om Gods gunst”, onderverdeeld in twee punten: om Zijn goedertierenheid en om Zijn heil. Na de dienst werd de predikant toegesproken door ds. E. J. Boudewijn namens de classis en particuliere synode Oost, door ds. J. Roos namens de plaatselijke kerken en door wethouder A. de Kruijf namens de gemeente Barneveld.

Ouderling H. A. Soetendaal sprak een woord van welkom namens de gemeente. De aanwezigen zongen aansluitend de predikant en zijn gezin Psalm 20:1 toe.

