Ds. J. van Holten 25 jaar predikant

Dr. J. van Holten is woensdag 25 jaar predikant.

Johannes van Holten werd geboren op 18 juni 1960 in Numansdorp.

Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1992 predikant in de hervormde gemeente te Zalk. Sinds 1999 staat hij in Wezep-Hattemerbroek.

Daar neemt hij zondag afscheid, omdat hij onlangs een beroep van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) als interim-predikant heeft aangenomen.

Dr. Van Holten promoveerde in 2009 in Kampen op een praktisch-theologisch onderzoek naar het roepingsbesef bij predikanten.

Lees ook:

Wezepse predikant Van Holten wordt interimpredikant in PKN (RD.nl, 31-08-2017)

”Roepingsbesef dominee taant in praktijk” (interview n.a.v. promotie) (Reformatorisch Dagblad, 13-03-2009)

Ds. Joh. van Holten doet intrede in hervormd Wezep (Reformatorisch Dagblad, 11-01-1999)

Ds. Van Holten neemt afscheid van Zalk (Reformatorisch Dagblad, 21-12-1998)

Kand. Van Holten doet intrede in Zalk (Reformatorisch Dagblad, 05-10-1992)