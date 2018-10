Ds. J. van Dijken (CGK) 50 jaar predikant

Ds. J. van Dijken, emeritus predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), staat dinsdag vijftig jaar in het ambt.

Jan van Dijken werd op 12 november 1942 geboren in Aalten.

Hij studeerde theologie in Apeldoorn en werd in 1968 predikant in Dedemsvaart. Daarna stond hij in Lisse (1977) en in Ridderkerk (1997). Ds. Van Dijken ging in 2008 met emeritaat.

De predikant was enige tijd tweede voorzitter van het Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte (COGG).

