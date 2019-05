Ds. J. van der Meijden doet intrede in hervormd Bergambacht

Ds. J. van der Meijden is zondagmorgen bevestigd als predikant van de hervormde gemeente (wijk A) te Bergambacht. Hij was predikant te Rijssen (wijk 1).

De bevestigingsdienst werd geleid door zijn collega ds. R. R. Eisinga uit Bergambacht. De tekst voor de prediking was Mattheüs 28:20, met als thema: ”Ik ben met u”. De bevestiger was zijn schoonzoon, ds. D. G. R. A. Beekman uit Ede.

In de intrededienst preekte ds. Van der Meijden over Exodus 3:11a, 12a en 14a. Het thema was: ”Aangevuurd verder”.

Na de dienst werd ds. van der Meijden toegesproken door ouderling C. Roos van de classis Zuid-Holland-Noord. Ouderling W. A. ter Harmsel sprak de predikant toe namens de gemeente en de kerkenraad.

