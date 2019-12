Ds. J. van den Berg, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, is op 24 december overleden.

Jacob van den Berg werd geboren op 19 maart 1938 in Utrecht. Hij studeerde theologie in zijn geboorteplaats en werd in 1969 hervormd predikant in Elkerzee en Kerkwerve. Daarna stond hij in Spijkenisse (1975) en in Den Haag-Loosduinen (1982). Ds. Van den Berg ging in 2000 met emeritaat.