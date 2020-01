Ds. J. ter Maten neemt afscheid van Kamerik

Ds. J. ter Maten heeft zondagmorgen om gezondheidsredenen afscheid genomen van de hervormde gemeente te Kamerik.

De predikant bepaalde zijn gehoor bij Romeinen 12:12. Het thema van de preek was: ”Verblijd u in de hoop”. Ds. Ter Maten werd toegesproken door ds. H. G. van der Ziel als consulent, mede namens de classis Utrecht en de werkgemeenschap van predikanten ring Woerden. Namens de gemeente sprak ouderling A. W. Gouderjaan, assessor van de kerkenraad. Tijdens de dienst werd het predikantsechtpaar door de aanwezigen Psalm 134:3 toegezongen. Afgelopen woensdagavond heeft de gemeente persoonlijk afscheid genomen van het echtpaar. Ds. Ter Maten heeft de gemeente van Kamerik ruim acht jaar gediend. Daarvoor was hij predikant in Wijngaarden (2001) en Grevelduin-Vrijhoeve-Capelle (2006).