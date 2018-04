Ds. J. Tadema neemt afscheid van Urk

Ds. J. Tadema heeft zondag in verband met zijn emeritering afscheid genomen van de gereformeerde kerk Urk (PKN). In de Petrakerk bediende hij het Woord uit Galaten 6:14a: „Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus.”

Het thema voor de prediking was ”Het wezen van het geloof”, dat ds. Tadema in drie gedachten uitwerkte: uiterlijk of innerlijk, menselijk of Goddelijk, het kruis van Christus alleen. Na de dienst werd de predikant toegesproken door preses R. Kramer en zong de gemeente hem en zijn vrouw Psalm 134 toe. Ds. Tadema diende de hervormde gemeenten van Ferwerd (1998) en Strijen (2003). In 2009 kwam hij als eerste hervormde predikant naar de gereformeerde kerk van Urk.

---

