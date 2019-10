Ds. J. Stelwagen (PKN) vijftig jaar predikant

Ds. J. Stelwagen, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, staat zaterdag vijftig jaar in het ambt.

Jan Stelwagen werd geboren op 9 april 1942 in Opheusden. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1969 hervormd predikant in Nieuwpoort. Daarna stond hij in Boskoop (1974), Den Haag (1982) en Veenendaal (1995). Ds. Stelwagen ging in 2005 met emeritaat. Van 1998 tot 2002 was hij voorzitter van het generaal college voor de visitatie in de Nederlandse Hervormde Kerk.

„Hoe minder ik zie, hoe meer ik geloof”

